وكالات

اعتبر النائب في البرلمان الأوكراني ألكسندر دوبينسكي، أن أوكرانيا أصبحت محاصرة الآن، وأمامها خياران إما دفع الأموال للجميع دفعة واحدة أو الاختفاء من على الخريطة.

وكتب دوبينسكي على "تليجرام": "أصبحت أوكرانيا الآن محاصرة، وتواجه خيارات لا جدال فيها: إما دفع تعويضات للأمريكيين مقابل مساعدتهم، أو دفع تعويض لروسيا وقدره 20% من أراضيها مقابل الهزيمة، أو الاختفاء من على الخريطة"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف: "ما يميز الوضع الذي أوصل زيلينسكي البلاد إليه هو أنه سيدفع للجميع،وهذا يمثل هزيمة في الحرب ويؤدي إلى إفلاس البلاد".

وأكد أن أوكرانيا فقدت فرصتها في الاستقلال والذاتية بمساعدة حلفائها ورئيس نظام كييف.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اتهم فلاديمير زيلينسكي بـ"استمالة الولايات المتحدة لإنفاق 350 مليار دولار" و"جرها إلى حرب لا يمكن الانتصار فيها وكان يجب ألا تبدأ أبدا".

وأضاف زيلينسكي: "لا يعرف إلى أين ذهب نصف الأموال" التي قدمتها واشنطن لأوكرانيا، مطالبا إياه بإعادتها.

وتفيد التقارير الإعلامية، أن الولايات المتحدة قدمت لأوكرانيا نسخة جديدة من الاتفاقية حول استثمار الموارد الطبيعية، تتضمن شروطا أكثر تشددا بالنسبة لكييف، ولا تتعلق فقط بالمعادن النادرة، بل تفترض السيطرة الأمريكية على جميع الموارد الطبيعية في أوكرانيا عمليا.