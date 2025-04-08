الدومينيكان: ارتفاع حصيلة قتلى انهيار سقف ملهى ليلي إلى 58 شخصًا

سانتو دومينجو - (أ ب)

صرح مدير وكالة الطوارئ في جمهورية الدومينيكان أن 58 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في حادث انهيار سقف ملهى ليلي بالعاصمة سانتو دومينجو.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مدير مركز عمليات الطوارئ، خوان مانويل مينديز، إن فرق الإنقاذ تبحث عن الناجين المحتملين تحت الركام في ملهى "جيت سيت".

وأضاف مينديز: "نعتقد أن الكثير منهم لا يزال على قيد الحياة، ولهذا السبب لن تستسلم السلطات هنا حتى لا يبقى شخص واحد تحت الركام".

ومن بين المصابين مغني الميرينجي، روبي بيريز، الذي كان يغني عندما انهار السقف.

وقال مدير الملهى الليلي، إنريكي باولينو، الذي كان قميصه ملطخا بالدماء، للصحفيين في موقع الحادث، إن الحفل بدأ قبل منتصف الليل بقليل، حيث انهار السقف بعد نحو ساعة، ما أسفر عن مقتل عازف الساكسفون في الفرقة الموسيقية.

وأضاف باولينو أن "الأمر حدث بسرعة كبيرة، وتمكنت من الاحتماء في زاوية"، مشيرا إلى أنه ظن في البداية أنه زلزال.

وقال رئيس جمهورية الدومينيكان، لويس أبي نادر، عبر منصة "إكس"، إن جميع وكالات الإنقاذ "تعمل بلا كلل" لمساعدة المتضررين.

وأضاف: "نأسف بشدة على المأساة التي وقعت في ملهى جيت سيت.. لقد كنا نتابع الحادث لحظة بلحظة منذ وقوعه".

وفي أحد المستشفيات التي تم نقل المصابين إليها، وقفت مسؤولة خارج المستشفى تقرأ أسماء الناجين بصوت عال، فيما تجمع حشد من الأشخاص حولها وهم يهتفون بأسماء أحبائهم.

ولم يتضح على الفور سبب انهيار السقف.