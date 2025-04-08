الأسهم الأمريكية تتراجع بعد إعلان ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 104% على الصين

وكالات

أظهرت المؤشرات الأمريكية الرئيسية تراجعًا، بعد إعلان البيت الأبيض بأن الرئيس ترامب سيفرض تعريفات جمركية بنسبة 104% على الصين.

وأعلن البيت الأبيض مساء الثلاثاء، أن الرسوم الجمركية بنسبة 104% على الصين دخلت حيز التنفيذ.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على الصين، إذا لم تتراجع عن الزيادة التي أعلنتها بنسبة 34%.

وقال ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، أمس الاثنين "إذا لم تتراجع الصين عن الزيادة بنسبة 34% فوق ممارساتها التجارية طويلة الأمد المسيئة، وذلك بحلول يوم 8 أبريل/نيسان 2025، فإن الولايات المتحدة ستفرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 50% على الصين، اعتبارا من 9 أبريل."