لا نريدهم أن يعودوا.. ترامب يهاجم القضاء ويدافع عن ترحيل المهاجرين

القاهرة- مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إنه لا يرغب في عودة المرحلين إلى البلاد، منتقدًا القضاة الذين يعترضون على قرارات الترحيل الصادرة عن إدارته.

وأضاف ترامب، خلال توقيعه أمرًا تنفيذيًا في البيت الأبيض: "لا نريدهم أن يعودوا".

وتابع: "هل يمكنك أن تتخيل؟ أنت تقضي كل ذلك الوقت والطاقة والمال في إخراجهم، ثم لديك قاضٍ يجلس هناك، قاضٍ محلي أو قاضٍ فيدرالي، يقول: لا، أعيدهم".

وأوضح الرئيس الأمريكي أن أحد المرحلين كان عضوًا في عصابة MS-13، رغم اعتقاد بعض القضاة أنه ينتمي إلى عصابة أخرى تُعرف بـTren De Aragua، قائلاً: "أعيد أحدهم - أو يريدون إعادته - لأنه لم يكن عضوًا في Tren De Aragua، لقد كان عضوًا في MS-13، وهو أمر سيء بنفس القدر. لذلك أخطأوا في التعرف عليه، لكن يبدو لي أنه كان عضوًا في MS-13. لذلك يريدون إعادته لأنه لم يُعامل بشكل صحيح".

وأشار ترامب إلى أن الشخص المقصود هو كيلمار أرماندو أبريغو جارسيا، وهو رجل من ولاية ماريلاند تم ترحيله عن طريق الخطأ إلى السلفادور في 15 مارس.

وقالت إدارة ترامب إن أبريغو جارسيا يُعد "عضوًا بارزًا" في عصابة MS-13، مشيرة إلى أن المحامي العام D. John Sauer كتب أن الحجب عن محكمة الهجرة لم يعد قابلاً للتنفيذ، نظرًا لتصنيف MS-13 كمنظمة إرهابية أجنبية.

وأضافت الإدارة أن جارسيا اعتُقل "بصحبة أعضاء عصابة بارزين آخرين"، وأن "مصدرًا موثوقًا به" أكد عضويته في العصابة.

لكن، ووفقًا لسجلات المحكمة، فإن جارسيا لم يُتهم بأي جريمة خلال السنوات الست التي سبقت ترحيله، وكان يقوم بتسجيل الحضور سنويًا لدى سلطات الهجرة.

وفي تطور لاحق، أوقفت المحكمة العليا الأمريكية يوم الإثنين، مؤقتًا الموعد النهائي الذي فرضته المحكمة لإعادة جارسيا، ووافقت على طلب تقدمت به إدارة ترامب يمنح القضاة مزيدًا من الوقت للنظر في القضية.