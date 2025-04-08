إعلان

ترامب: الرسوم الجمركية ستجلب لنا ملياري دولار يوميا واليابانيون والكوريون الجنوبيون سيأتون للتفاوض

11:03 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اليابانيون والكوريون الجنوبيون سيأتون إلينا لبحث إبرام صفقة بشأن الرسوم الجمركية.

وأشار الرئيس الأمريكي في تصريحات له خلال حدث توقيع أمر تنفيذي بشأن الطاقة الأمريكية، إلى أن الرسوم الجمركية ستجلب ملياري دولار يوميا للولايات المتحدة، مضيفًا أن الرسوم الجمركية استخدمت ضد الولايات المتحدة لسنوات من الصين وغيرها ودول عديدة كانت تنهب أمريكا.

وأوضح ترامب أنه أتخذ اليوم إجراء تاريخيا لمساعدة عمال المناجم والمستهلكين وإنهاء حرب بايدن على الفحم، مشيرًا إلى أنه انسحب من اتفاقية باريس للمناخ لأنها جعلت الولايات المتحدة تخسر الكثير من طاقاتها إضافًة لخسارة الكثير من الأموال.

وتابع: يجب مضاعفة إنتاج الطاقة التي تحتاجها الولايات المتحدة لتعود لمقدمة الدول المنتجة، مؤكدًا أنه سيسهل إجراءات ترخيص الشركات العاملة في مجال إنتاج الفحم بالولايات المتحدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب الحرب التجارية حرب الرسوم الجمركية الرسوم الجمركية ملياري دولار يوميا الكوريون الجنوبيون سيأتون للتفاوض صفقة بشأن الرسوم الجمركية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلان

إعلان