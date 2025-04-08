ترامب: الرسوم الجمركية ستجلب لنا ملياري دولار يوميا واليابانيون والكوريون الجنوبيون سيأتون للتفاوض

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اليابانيون والكوريون الجنوبيون سيأتون إلينا لبحث إبرام صفقة بشأن الرسوم الجمركية.

وأشار الرئيس الأمريكي في تصريحات له خلال حدث توقيع أمر تنفيذي بشأن الطاقة الأمريكية، إلى أن الرسوم الجمركية ستجلب ملياري دولار يوميا للولايات المتحدة، مضيفًا أن الرسوم الجمركية استخدمت ضد الولايات المتحدة لسنوات من الصين وغيرها ودول عديدة كانت تنهب أمريكا.

وأوضح ترامب أنه أتخذ اليوم إجراء تاريخيا لمساعدة عمال المناجم والمستهلكين وإنهاء حرب بايدن على الفحم، مشيرًا إلى أنه انسحب من اتفاقية باريس للمناخ لأنها جعلت الولايات المتحدة تخسر الكثير من طاقاتها إضافًة لخسارة الكثير من الأموال.

وتابع: يجب مضاعفة إنتاج الطاقة التي تحتاجها الولايات المتحدة لتعود لمقدمة الدول المنتجة، مؤكدًا أنه سيسهل إجراءات ترخيص الشركات العاملة في مجال إنتاج الفحم بالولايات المتحدة.