صور من احتفالية اليوم الوطني الـ85 لباكستان في القاهرة

تصوير- هاني رجب:

احتفلت سفارة إسلام آباد بالقاهرة باليوم الوطني الـ 85 لباكستان بحضور عدد من الشخصيات البارزة أبرزهم وزير قطاع الأعمال العام وسفراء السعودية والأردن وتركيا وأحمد المسلماني.

كما حضر الحفل، السفير التركي في القاهرة، مو صالح، وأيضًا السفير السعودي صالح الحصيني.

وشارك في حفل سابق أقيم في الـ23 من مارس 2025 القائم بالأعمال، الدكتور رضا شاهد، الذي رفع العلم الباكستاني على أنغام النشيد الوطني وعدد من أفراد البعثة الدبلوماسية الباكستانية، من بينهم المستشار الإعلامي محمد فيصل.

وخلال حفل مارس، تم إلقاء كلمة من قبل الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، الذي استذكر التضحيات الكبيرة والجهود الدؤوبة التي بذلها المؤسسون والعاملون في الحركة الباكستانية لتحقيق استقلال البلاد.

وأشار إلى التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية الكبيرة التي تواجهها باكستان اليوم، مؤكدًا ضرورة التعامل مع الحقائق المعقدة، معالجة الضغوط الاقتصادية، والسعي لتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى مواصلة مكافحة خطر الإرهاب.

وأضاف الرئيس الباكستاني أن التركيز يجب أن يكون على تعزيز الأمن القومي، تنشيط الاقتصاد، النهوض بالزراعة، ضمان أمن الطاقة، وخلق فرص للشباب، مع الاستثمار في الرعاية الصحية والاجتماعية لضمان عدم تخلف أي باكستاني عن الركب.

وأكد الرئيس الباكستاني على أهمية بناء علاقات أقوى مع جيران باكستان ومع المجتمع الدولي على أساس الاحترام المتبادل والرخاء المشترك.

وفي ختام كلمته، جدد الرئيس زرداري دعم بلاده الثابت لشعبي جامو وكشمير وفلسطين في كفاحهما من أجل تقرير المصير، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية وحاسمة لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، مما يتيح لهما حق تقرير مصيرهما.