وزير الدفاع الأمريكي: الصين تمثل تهديدًا لقناة بنما

بنما سيتي - (أ ب)

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث اليوم الثلاثاء، إن قناة بنما تواجه تهديدات مستمرة من الصين، لكن الولايات المتحدة وبنما ستتكفلان بأمنها.

وذكر هيجسيث متحدثا في فعالية قص شريط لمرسى جديد أقيم بتمويل أمريكي في قاعدة "فاسكو نونييز دي بالبوا" البحرية عقب لقاء مع رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو، أن الولايات المتحدة لن تسمح للصين أو لأي دولة أخرى بتهديد تشغيل القناة.

وأضاف: "لقد قامت الولايات المتحدة وبنما بالمزيد في الأسابيع القليلة الماضية لتعزيز تعاوننا الدفاعي والأمني بما يفوق ما قمنا به على مدار عقود، من أجل هذه الغاية".

وألمح هيجسيث إلى موانئ في طرفي القناة يسيطر عليهما ائتلاف من هونج كونج، يعمل على بيع حصته السيادية إلى ائتلاف آخر يتضمن شركة "بلاك روك".

وأشار هيجسيث إلى "أن شركات تقع مقراتها في الصين تواصل السيطرة على بنية تحتية حيوية في منطقة القناة، يمنح هذا الصين القدرة على إجراء أنشطة مراقبة في جميع أنحاء بنما. وإن هذا يجعل بنما والولايات المتحدة أقل أمنا وازدهارا وسيادة. وقد أشار الرئيس دونالد ترامب إلى أن هذا ليس مقبولا".

والتقى هيجسيث بمولينو في اجتماع استمر ساعتين صباح اليوم الثلاثاء، قبل أن يتوجه إلى القاعدة البحرية التي كانت من قبل محطة رودمان البحرية الأمريكية.

وكتب وزير الدفاع الأمريكي: "إن العمل الجاد الذي تقوم به أنت ودولتك يحدث فارقا، وستجعل زيادة التعاون الأمني بلدينا أكثر أمنا وقوة ورخاء".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشار في شهر يناير الماضي إلى أحقية الولايات المتحدة في قناة بنما، وصرّح ترامب في عدة مناسبات بأن الولايات المتحدة يجب أن تكون لها سيطرة على هذا الممر المائي المهم، وهو ما رفضه نظيره البنمي، خوسيه راؤول مولينو، بشكل قاطع، ولم يستبعد ترامب اتخاذ إجراءات عسكرية.

