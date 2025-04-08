وكالة حماية الحدود الأوروبية تحقق بشأن ارتكاب اليونان انتهاكات حقوقية

أثينا - (أ ب)

أعلنت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" اليوم الثلاثاء، أنها تحقق في مزاعم بشأن حدوث انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان من اليونان خلال التعامل مع الهجرة غير الشرعية.

وقالت "فرونتكس" إنها تراجع 12 حادثة خطيرة مزعومة وقعت معظمها في عام 2024، إلا أنها لم تذكر أي تفاصيل.

وقال كريس بوروفسكي المتحدث باسم "فرونتكس" لوكالة أسوشيتد برس إن فرونتكس عززت مؤخرا آلية الشكاوى.

ولم يصدر هناك رد فعل فوري من الحكومة اليونانية.

وتعرضت اليونان لتدقيق دولي متزايد وانتقادات من منظمات حقوق الإنسان في أعقاب غرق قارب مهاجرين عام 2023 قبالة سواحلها الجنوبية مما أسفر عن مقتل المئات.

وفي حكم صدر في يناير، وصفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان استخدام اليونان لعمليات الطرد التعسفى للمهاجرين، أو "الإعادة القسرية"، على أنه منهجي.

وتنفي الحكومة اليونانية هذه الادعاءات، وتؤكد أن خفر السواحل أنقذ أكثر من 250 ألف مهاجر أثناء حوادث أو تعرض سفن المهاجرين لمشكلات في البحر، وأنها تعمل وفقا للقانون والالتزامات الدولية.