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البيت الأبيض: ترامب يشارك في حدث توقيع أمر تنفيذي لإطلاق العنان للطاقة الأمريكية

10:27 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

يشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حدث توقيع أمر تنفيذي لإطلاق العنان للطاقة الأمريكية، وفقًا للبيت الأبيض.

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت، في وقت سابق اليوم، إن ترامب سيوقع أمرًا تنفيذيًا «لتنشيط» الفحم، مشيرًة إلى أن الأمر التنفيذي للرئيس سيسعى للاستفادة من الفحم.

وقالت ليفيت في منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي: إن الفحم أمر بالغ الأهمية لتحقيق هيمنة الطاقة الأمريكية والذكاء الاصطناعي.
وكان ترامب قد أعرب عن نيته الاستفادة من الفحم الأمريكي، إلى جانب النفط والغاز الطبيعي والطاقة النووية، مؤكدًا عن بذل جهد أوسع للتراجع عن سياسات الطاقة التي نفذها الرئيسان السابقان باراك أوباما وجو بايدن.

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دونالد ترامب الطاقة الأمريكية البيت الأبيض
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