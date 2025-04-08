اللواء سمير فرج يؤكد: ما قامت به المقاومة في 7 أكتوبر أحيا القضية الفلسطينية

كتب- محمد جعفر:

أكد اللواء سمير فرج الخبير العسكري والاستراتيجي، على تصريحاته بشأن المقاومة الفلسطينية والتي أوضح فيها أن ما قامت به المقاومة في 7 أكتوبر 2023، أحيا القضية الفلسطينيية، قبل أن تدخل في غياهب الظلمات.

وأشار الخبير الاستراتيجي والعسكري في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية قناة "الجزيرة مباشر"، إلى أن تلك الرؤية ليست رؤية منفردة، بل إن وزير الخارجية المصري الأسبق السيد عمرو موسى يتبناها كذلك، وقد أكد ذلك في الكثير من تصريحاته تليفزيونية.

وأوضح اللواء سمير فرج أن المعركة الرئيسية الآن لا تتمثل في دور المقاومة أو حركة حماس، بل تتمثل في بحث سبل دخول المساعدات لأهالي قطاع غزة، ووقف إطلاق النار لمنع سقوط المزيد من الضحايا والمصابين.

وكان الخبير العسكري قد أدلى منذ أيام بتصريحات قال فيها إن حماس قاتلت بشجاعة لمدة 17 شهرًا، وكانت القضية الفلسطينية مهددة بالضياع، خاصة مع وصول ترامب، وإسرائيل كانت تستعد لتنفيذ مخططاتها، وما حدث في 'طوفان الأقصى' أحيا القضية الفلسطينية وأعادها إلى الواجهة».