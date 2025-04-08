وصفتها بـ الانتقامية.. كندا تطبق رسوم 25% على السيارات الأمريكية الأربعاء

القاهرة- مصراوي

أعلنت وزارة المالية الفيدرالية الكندية، يوم الثلاثاء، أن البلاد ستبدأ في فرض رسوم جمركية انتقامية بنسبة 25% على بعض المركبات المصنّعة في الولايات المتحدة، وذلك اعتبارًا من 9 أبريل.

ويأتي هذا القرار، الذي تم الإعلان عنه مبدئيًا الأسبوع الماضي، ردًا على الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة حاليًا على قطاع السيارات الكندي.

ووفقًا لبيان الوزارة، ستظل هذه الإجراءات المضادة سارية المفعول حتى تقوم الولايات المتحدة بإزالة رسومها الجمركية المفروضة على صناعة السيارات الكندية.

وتؤكد هذه الخطوة استمرار التوترات التجارية بين البلدين الجارين، حيث تحتل صناعة السيارات مركز الصدارة في هذا النزاع التجاري.

وأعلن رئيس وزراء كندا مارك كارني، قبل أيام فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات المصنعة في الولايات المتحدة ردا على رسوم ترامب.

وواصل رئيس وزراء كندا: "سنكافح الرسوم الجمركية الأمريكية حتى يتم إلغاؤها"، مشيرًا، إلى أنّ الرسوم الجمركية مأساة، وأن علاقات التكامل العميقة السابقة مع الولايات المتحدة انتهت.