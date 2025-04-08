"نتنياهو" ينتقد قرار المحكمة العليا بتأجيل إقالة رئيس الشاباك رونين بار

وكالات

انتقد مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار المحكمة العليا بتجميد قرار إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، حيث وصف القرار بأنه "مثير للاستغراب" وغير قابل للتصور.

وأضاف مكتب نتنياهو أن المحكمة قررت تأجيل إقالته حتى اتخاذ قرار آخر منها.

وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قد عقدت جلسة استماع مطولة، ودعت الحكومة والمدعية العامة للدولة للتوصل إلى "تسوية" بشأن قضية إقالة بار.

وقرر القاضي يتسحاق أميت، رئيس المحكمة، منحهم مهلة حتى بعد عيد الفصح اليهودي (الذي ينتهي في 19 أبريل) للتوصل إلى اتفاق.

وفي قرارها، أكدت المحكمة أن بار سيبقى في منصبه رئيساً لجهاز الأمن العام "الشاباك" حتى يصدر قرار آخر في المستقبل.

وأضافت أنه لا مانع من إجراء مقابلات مع مرشحين آخرين للمنصب، بشرط عدم الإعلان عن التعيين في الوقت الحالي.