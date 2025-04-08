البيت الأبيض: ترامب يعتقد أنه يمكن تصنيع أجهزة آيفون في الولايات المتحدة

وكالات

قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب يتخيل بالفعل تصنيع منتجات مثل أجهزة iPhone في الولايات المتحدة.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن قال وزير التجارة في عهد ترامب هوارد لوتنيك على شبكة سي بي إس "واجه الأمة، يوم الأحد إن الجيش المكون من الملايين والملايين من البشر يفسدون قطع صغيرة لصنع أجهزة iPhone، وهذا النوع من الأشياء سيأتي إلى أمريكا، مشيرًا إلى أنه يُتخيل أن تكون هذه العملية آلية.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت إن ترامب يعتقد تمامًا أن تكنولوجيا مثل أجهزة iPhone يمكن أن تنقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة.

وأضافت: إنه يعتقد أن لدينا العمالة، ولدينا القوى العاملة، ولدينا الموارد للقيام بذلك، مشيرة إلى استثمارات Apple المخطط لها.

وتابعت: "الرئيس يبحث أيضا في التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي و المجالات الناشئة الأخرى، لذلك هناك مجموعة من الوظائف المتنوعة، ووظائف التصنيع التقليدية، كما ناقشت، ولكن أيضًا الوظائف في التقنيات المتقدمة".

وقالت شركة آبل في فبراير الماضي إنها ستخصص 500 مليار دولار لتوسيع المنشآت الأمريكية على مدى السنوات الأربع المقبلة، وهي خطوة قد تساعدها في تجنب الرسوم الجمركية الجديدة على السلع المستوردة من الصين.