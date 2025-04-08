"أنصار الله" تنشر مقاطع فيديو للقصف الأمريكي على شارع المطار في الحديدة

وكالات

نشرت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" مقاطع فيديو تظهر لحظة القصف الأمريكي على شارع المطار في مديرية الحوك بمحافظة الحديدة.

كان مسؤول أمريكي، كشف أن الولايات المتحدة تنفذ ضربات جوية شبه يومية تستهدف مواقع وتحصينات جماعة الحوثي في اليمن، مشيرًا إلى أن قاذفات من طراز B-2 تشارك في هذه العمليات انطلاقًا من قاعدتها العسكرية في جزيرة دييغو غارسيا.

وأوضح المسؤول أن تقييم نتائج هذه الضربات لا يزال جاريًا، معتبرًا أنه من السابق لأوانه الحديث عن مدى فاعليتها بشكل حاسم.

وأضاف أن الحوثيين ما زالوا يحتفظون بقدرات تمكنهم من شن هجمات على السفن الحربية الأمريكية وناقلات الشحن في المنطقة، ما يعزز القلق بشأن استمرار تهديداتهم للملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأشار المسؤول إلى أن وزير الدفاع الأمريكي صرّح بأن الضربات ضد الحوثيين ستتواصل ما لم يوقفوا هجماتهم، لكنه أشار إلى أن قرار استمرار الحملة العسكرية بشكل موسّع لم يُحسم بعد بشكل نهائي.

وأكد المصدر ذاته أن حاملة الطائرات "يو إس إس كارل فينسون" ومجموعتها القتالية من المتوقع أن تصل إلى الشرق الأوسط خلال الأسبوع الجاري، في إطار تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.

كما لفت المسؤول إلى أن الغالبية العظمى من القوات والمعدات العسكرية التي خُصصت لدعم هذا الوجود قد وصلت بالفعل إلى الشرق الأوسط.

وأشار المسؤول إلى أن القوات الأمريكية نفذت حتى الآن أكثر من 300 ضربة استهدفت مواقع الحوثيين منذ بدء الحملة العسكرية ضدهم في شهر مارس الماضي.