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البيت الأبيض: إيران تتجه نحو إبرام اتفاق

08:47 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

البيت الأبيض

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وكالات

قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن إيران تتجه نحو إبرام اتفاق بشأن سلاحها النووي.


وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في تصريحات لها منذ قليل، أن الولايات المتحدة منخرطة دبلوماسيا لمعالجة ملف إيران النووي، مشيرًة إلى أن الدبلوماسية أفضل من الخيار الآخر.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن تصريحات الرئيس ترامب واضحة بخصوص طبيعة المفاوضات المقبلة مع إيران في سلطنة عمان.

وأضافت أن هناك اجتماع مع الإيرانيين السبت المقبل وليس مفاوضات بحضور المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، مشيرًة إلى أن الاجتماع مع الإيرانيين يهدف إلى جعل العالم أكثر أمانا من خلال منع حصول إيران على سلاح نووي.

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