الصحة العالمية: نتوقع مزيدًا من الوفيات بين الأطفال والأمهات الحوامل بغزة

وكالات

دعت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس، إسرائيل إلى التوقف عن عرقلة وصول المساعدات إلى سكان غزة.

وأشارت هاريس، إلى أنه منذ 2 مارس لم تسمح إسرائيل بدخول أي مساعدات تابعة للصحة العالمية، موضحة أن الإمدادات الطبية في غزة تنفد بسبب عدم قدرة المنظمة الدولية على إدخال المزيد.

وأكدت هاريس في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن لا خيار سوى اتحاد قادة العالم للتصدي للفظاعات المرتكبة في غزة، مضيفة "للأسف نتوقع مزيدا من الوفيات بين الأطفال الجوعى والأمهات الحوامل".