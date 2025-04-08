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البيت الأبيض: ترامب فرض عقوبات مشددة على إيران والمحادثات السبت المقبل مباشرة

08:32 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

ترامب فرض عقوبات مشددة على إيران

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وكالات

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات مشددة على إيران، مشيرًا إلى أن طهران باتت أمام خيارين إما التوصل إلى اتفاق دبلوماسي، أو مواجهة "ثمن باهظ".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، إن تجاهل إيران لمسار الحوار ستكون له "عواقب وخيمة"، مؤكدًا أن واشنطن لا تزال تفضّل الحلول الدبلوماسية، لكنها لن تتهاون في مواجهة أي تهديدات.

وأوضح البيت الأبيض أن المحادثات المرتقبة مع الجانب الإيراني، والمقررة يوم السبت المقبل، ستكون مباشرة، في خطوة تشير إلى جدية الأطراف في محاولة التوصل إلى تفاهمات حول القضايا الخلافية، وفي مقدمتها الملف النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية.

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