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أوكرانيا تعتقل صينيين يقاتلان مع روسيا.. وزيلينسكي يطالب بتوضيح من بكين

08:24 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

أوكرانيا تعتقل صينيين يقاتلان مع روسيا

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كتب- محمد جعفر:

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، أن قواته اعتقلت مواطنين صينيين كانا يقاتلان في صفوف الجيش الروسي، مؤكداً أن بلاده تنتظر "توضيحاً" من بكين و"رد فعل" من حلفائها الغربيين.

وأشار زيلينسكي، في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن الاعتقال تم في منطقة دونيتسك، مضيفاً أن السلطات الأوكرانية تمتلك وثائق المعتقلين وبطاقاتهما المصرفية وبياناتهما الشخصية، ونتيجة لذلك، استدعت كييف السفير الصيني لمناقشة القضية.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الروسي، الثلاثاء، أنه تمكن من طرد القوات الأوكرانية من منطقة جويفو في مقاطعة كورسك الروسية، ونفذ ضربات جوية ومدفعية ضد القوات الأوكرانية على الحدود.

وتسعى روسيا منذ أغسطس الماضي إلى استعادة السيطرة الكاملة على كورسك، بعد توغل أوكراني مفاجئ أربك موسكو، حيث رأى مراقبون أن زيلينسكي كان يأمل في استخدام هذا التقدم كورقة تفاوض في أي محادثات مستقبلية.

وخلال الأشهر الأخيرة، استعادت القوات الروسية أجزاءً من كورسك، ما دفع القوات الأوكرانية إلى التراجع نحو الحدود، كما وسعت موسكو عملياتها العسكرية إلى منطقة سومي الأوكرانية المجاورة، في ظل حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إمكانية إنشاء منطقة عازلة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها "تواصل تدمير التشكيلات الأوكرانية في كورسك"، مؤكدة أنها نجحت في دحر الجنود الأوكرانيين في اشتباكات دارت حول منطقتين سكنيتين.

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