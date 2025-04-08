إعلان

مسؤول أمريكي: أغلبية القوات والعتاد وصلت الشرق الأوسط في إطار تعزيز وجودنا العسكري

08:19 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

تعزيزات عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال مسؤول أمريكي، الثلاثاء، إن حاملة الطائرات فينسون ومجموعتها القتالية ستصل إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع، لافتا إلى أن أغلبية القوات والعتاد وصلت إلى الشرق الأوسط في إطار تعزيز الوجود العسكري الأمريكي.

وكشف المسؤول الأمريكي، أن القوات الأمريكية ضربت أكثر من 300 هدف لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن منذ بدء الهجمات عليهم في مارس، مضيفا "نشن عليهم هجمات بوتيرة شبه يومية".

وأشار المسؤول الأمريكي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن قاذفات "بي 2" الشبحية تشارك من قاعدتها في جزيرة دييجو جارسيا في قصف تحصينات الحوثيين، موضحا أن تقييم نتائج الضربات على الحوثيين يتواصل ومن المبكر الحديث عن مدى فاعليتها.

وأكد المسؤول الأمريكي، أن الحوثيين لا يزالون يحتفظون بقدرات لشن هجمات على البحرية الأمريكية وسفن الشحن بالمنطقة، مشيرا إلى أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث قال إن الضربات ستتواصل حتى يوقف الحوثيون هجماتهم لكن القرار لم يحسم بعد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حاملة الطائرات فينسون تعزيزات عسكرية أمريكية الشرق الأوسط تعزيز الوجود العسكري الأمريكي جماعة أنصار الله الحوثيين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلان

إعلان

* مصدر لمصراوي: زيزو لاعبا للأهلي لمدة 4 مواسم.. وحصل على تأشيرة كأس العالم
* بيان رسمي من "التعليم" بشأن ملابسات وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية
* تفاصيل زيارة السيسي وماكرون للعريش.. صور ترصد الجولة التاريخية