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مسؤول أمريكي: ضربنا أكثر من 300 هدف للحوثيين منذ بدء هجماتنا في مارس

08:11 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

طائرة حربية أمريكية

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وكالات

قال مسؤول أمريكي، الثلاثاء، إن القوات الأمريكية ضربت أكثر من 300 هدف لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن منذ بدء الهجمات عليهم في مارس، مضيفا "نشن عليهم هجمات بوتيرة شبه يومية".

وأشار المسؤول الأمريكي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن قاذفات "بي 2" الشبحية تشارك من قاعدتها في جزيرة دييجو جارسيا في قصف تحصينات الحوثيين، موضحا أن تقييم نتائج الضربات على الحوثيين يتواصل ومن المبكر الحديث عن مدى فاعليتها.

وأكد المسؤول الأمريكي، أن الحوثيين لا يزالون يحتفظون بقدرات لشن هجمات على البحرية الأمريكية وسفن الشحن بالمنطقة، مشيرا إلى أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث قال إن الضربات ستتواصل حتى يوقف الحوثيون هجماتهم لكن القرار لم يحسم بعد.

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن حاملة الطائرات فينسون ومجموعتها القتالية ستصل إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع، لافتا إلى أن أغلبية القوات والعتاد وصلت إلى الشرق الأوسط في إطار تعزيز الوجود العسكري الأمريكي.

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