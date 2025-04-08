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البيت الأبيض: عصر الاستسلام الاقتصادي انتهى و 70 دولة تواصلت معنا بشأن العلاقات الاقتصادية

08:00 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

البيت الأبيض

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وكالات

أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن 70 دولة تواصلت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمناقشة العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، في ظل توجه الإدارة الأمريكية لتعزيز التبادل التجاري وتحقيق مصالحها الاقتصادية.

وأكد البيت الأبيض، في بيان رسمي، أن الرئيس ترامب شدد على أن "عصر الاستسلام الاقتصادي الأمريكي قد انتهى"، مشيرًا إلى أن عدة دول بدأت بالفعل في العمل على إصلاح ممارساتها التجارية غير العادلة وفتح أسواقها أمام المنتجات الأمريكية.

وأضاف البيان أن الرسوم الجمركية المفروضة ستظل سارية المفعول خلال فترة المفاوضات التجارية مع دول أخرى، مؤكدًا أن الرئيس ترامب متفائل بأداء الاقتصاد الأمريكي، خاصة مع انخفاض أسعار النفط، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.

ونفى البيت الأبيض دراسة أي تأجيل لفرض الرسوم الجمركية، مشددًا على أنها ستدخل حيز التنفيذ في موعدها المحدد دون تغيير.

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