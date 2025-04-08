البيت الأبيض: سنناقش الوجود العسكري في الدول كجزء من المفاوضات التجارية

وكالات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستناقش المساعدات الخارجية والوجود العسكري في الدول كجزء من المفاوضات التجارية.

ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز" عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين، قولهم إن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تدرس اقتراحا بسحب 10 آلاف جندي من أوروبا الشرقية.

وأشار المسؤولون، إلى أن الوحدات التي يدرس البنتاجون سحبها هي جزء من 20 ألف جندي نشرتهم إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن عام 2022؛ لدعم الدول المجاورة لأوكرانيا في أعقاب الغزو الروسي.

وأوضح المسؤولون، أن هذه الأعداد لا تزال قيد المراجعة، غير أن المقترح الحالي قد يتضمن سحب نصف هذه القوات.

وتستهدف المناقشات سحب قوات من رومانيا وبولندا، بينما يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقناع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالموافقة على وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وفي فبراير الماضي، قالت صحيفة "بيلد" الألمانية، إن المسؤولين الأوروبيين يرجحون أن يوافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سحب القوات الأمريكية من دول البلطيق.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المسؤولين الأوروبيين يرون أن سحب القوات الأمريكية من البلطيق سيترك أوروبا بلا دفاع ضد روسيا.

وأوضحت مصادر للصحيفة الألمانية، أن القواعد الأمريكية في رامشتاين بألمانيا والجوية في بريطانيا لن تخضع للمناقشة حاليا، مشيرة إلى أن على بقية دول أوروبا أن تستعد لتغييرات عميقة إذا توصل ترامب وبوتين إلى اتفاق.

وأكدت المصادر، أن إيطاليا تستعد لانسحاب محتمل للقوات الأمريكية من كوسوفو، موضحين أن الحلفاء الأوروبيين سيصبحون وحيدين في البلقان بمواجهة الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش وجيشه القوي.

وأفادت المصادر، بأن قلقا كبيرا يسود أجزاء من أوروبا بشأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا، مشددة على أن أجهزة الأمن وسياسيو الغرب يخشون إنهاء وجود القوات الأمريكية في أجزاء من أوروبا.

ونقلت الصحيفة الألمانية عن مسؤول أمني أوروبي، قوله إن مطالب بوتين كانت انسحاب القوات الأمريكية من دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي انضمت للحلف بعد 1990.