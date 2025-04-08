لدعم أوكرانيا.. اليابان تريد الانضمام إلى قيادة حلف شمال الأطلسي

طوكيو - (أب)



أعربت اليابان اليوم الثلاثاء عن اهتمامها بالمشاركة في قيادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) لبعثة الحلف لدعم أوكرانيا في ألمانيا وهو ما يشكل دفعة كبيرة في العلاقات مع الحلف الذي يعد أوروبيا إلى حد كبير.



وأعلن وزير الدفاع الياباني الجنرال ناكاتاني عن اهتمام بلاده خلال محادثات مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته في طوكيو، وبعد تزويد أوكرانيا التي مزقتها الحرب بمعدات الدفاع والدعم، تريد اليابان الآن الانضمام إلى بعثة حلف الناتو التي تحمل اسم "المساعدة الأمنية والتدريب من حلف الأطلسي لأوكرانيا"، ومقرها في قاعدة أمريكية في مدينة فيسبادن الألمانية.



ولا تزال تفاصيل المهمة تخضع للنقاش، بما في ذلك إمكانية إرسال أي من أعضاء قوة الدفاع الذاتي اليابانية إلى فيسبادن، إلا أن أي تعاون ياباني ليس من المتوقع أن يشمل القتال، بما يتوافق مع تقليد طوكيو بعد الحرب العالمية الثانية للحد من دور جيشها.



وقال ناكاتاني إن اليابان تريد تعزيز التعاون الأمني مع حلف شمال الأطلسي وإن المشاركة في بعثة الحلف لدعم أوكرانيا ستساعد طوكيو على تعلم الدروس من غزو روسيا لأوكرانيا.



وأضاف أن "اليابان والناتو يواجهان العديد من التحديات وبيئتنا الأمنية أصبحت أكثر حدة بشكل متزايد".



وقد أعرب الأمين العام لحلف الناتو عن القلق بشأن تعزيز الأسلحة الصينية والمناورات العسكرية التي تجريها بالقرب من تايوان، مطالبًا أعضاء الحلف والدول الصديقة بالعمل سويا للحفاظ على ممرات بحرية حرة ومفتوحة في المنطقة.



وقال روته للصحفيين في ختام زيارته لمدينة يوكوسوكا "الصين تدعم جهود روسيا. الصين تقوم بتعزيز قوتها المسلحة، بما في ذلك البحرية بوتيرة سريعة"، مضيفًا:" لا يمكن أن نكون ساذجين، وعلينا أن نعمل سويا، وأن نقوم بتقييم ما يحدث".



وأضاف روته أن الناتو قلق بشأن التدريبات العسكرية الصينية بالقرب من تايوان و أنه "يراقبها عن كثب".