وزير الدفاع اليوناني يؤكّد دعم بلاده للبنان ومؤسساته

( د ب أ )

أعلن وزير الدفاع اليوناني نيكولاوس ديندياس، خلال لقائه نظيره اللبناني اللواء ميشال منسي اليوم الثلاثاء دعم بلاده للبنان ومؤسساته. وأعرب عن استعداد اليونان للمساعدة في تأمين احتياجات الجيش اللبناني.

واستقبل منسي في مكتبه في اليرزة شمال شرق بيروت قبل ظهر اليوم وزير الدفاع اليوناني نيكولاوس ديندياس والوفد المرافق، في حضور سفيرة اليونان في لبنان دسبينا كوكولوبولو، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني اللبناني.

وأكّد الوزير ديندياس "دعم اليونان الصادق للبنان ومؤسساته لافتاً إلى الروابط التاريخية التي تجمع البلدين"، مشدداً "على الدور المهم للجيش اللبناني في هذه المرحلة".

من جهته شكر منسي اليونان على مساهمتها الحيوية في القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" وعلى دعمها المستمر للبنان.

وأبدى منسي " ثقته بمساعدة اليونان للبنان في إيصال صوته من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي عن عامي 2025 و2026، لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان وتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته والذي يلتزم به لبنان فيما يتمادى الاحتلال الإسرائيلي في خرقه يومياً".

وعُقد اجتماع بين الوزيرين" تمّ خلاله البحث في مجمل الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وكان عرضٌ للتّعاون المشترك بين البلدين، والدور الحيوي الذي تلعبه الوحدة اليونانية العاملة في إطار القوة البحرية التابعة لليونيفيل".

وتمّ التطرق خلال اللقاء إلى "أهمية التنسيق بين البلدين لمكافحة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط".

وقال الوزير منسي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اليوناني "نحن نفتخر بالصداقة اللبنانية - اليونانية التي تعود الى زمن طويل وما يربط اليونان بلبنان أمور كثيرة".

وأضاف "إن البحر الأبيض المتوسط يجمع بين لبنان واليونان، وكان للثقافة والفكر والديموقراطية اليونانية الأثر الكبير في لبنان، وهذا ما يجمعنا سوياً كبلدين شقيقين يقومان على الديموقراطية التي هي من الركائز الأساسية لبلدينا".

وأشار الوزير منسي إلى أن "اليونان تقدم الكثير للبنان خصوصاً مشاركتها بحرياً في قوة الأمم المتحدة اليونيفيل" مشدّداً "على أهمية المثابرة على هذا التعاون"،

ورحّب الوزير اليوناني "بتأليف الحكومة الجديدة"، مشيراً إلى أن" رئيس الحكومة اليوناني كان أوَّل شخصيَّة سياسية أجنبية تزور لبنان بعد إعلان وقف إطلاق النار، وهذا يشهد على الأولوية التي توليها اليونان للبنان."

وأضاف " اتَّفقنا على أن تبذل اليونان قصارى جهدها لمساعدة لبنان، وخصوصًا الجيش اللبناني. سنفعل كلَّ ما في وسعنا لإقامة علاقات وثيقة وودية جدًّا بين الجانبين"، متابعا ً " سنستمر في تعزيز الدبلوماسية في مجال الدفاع على أساس التعاون الإقليمي السِّلمي، وهو الأساس المتين في القانون الدولي، والقانون الدولي للبحار. ونحن نؤمن بأنَّ هذا أفضل أساس للدول كافة في المنطقة".