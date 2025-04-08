البيت الأبيض: الرسوم الجمركية البالغة 104% على الصين دخلت حيز التنفيذ

وكالات

نقلت شبكة "فوكس نيوز" عن البيت الأبيض قوله بإن الرسوم الجمركية بنسبة 104% على الصين دخلت حيز التنفيذ.

وفي وقت سابق هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على الصين، إذا لم تتراجع عن الزيادة التي أعلنتها بنسبة 34%.

وقال ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، أمس الاثنين "إذا لم تتراجع الصين عن الزيادة بنسبة 34% فوق ممارساتها التجارية طويلة الأمد المسيئة، وذلك بحلول يوم 8 أبريل/نيسان 2025، فإن الولايات المتحدة ستفرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 50% على الصين، اعتبارا من 9 أبريل/نيسان."

وأضاف ترامب "علاوة على ذلك، سيتم إنهاء جميع المحادثات مع الصين بشأن الاجتماعات التي طلبوها معنا".

ومن جانبها علقت بكين اليوم الثلاثاء بأنها "ستناضل حتى النهاية"، وستتخذ تدابير مضادة ضد الولايات المتحدة لحماية مصالحها بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50٪ على الواردات الصينية.

وأضافت في بيان لها أن "تهديد الولايات المتحدة بتصعيد الرسوم الجمركية ضد الصين هو خطأ فوق الخطأ، ويكشف مرة أخرى عن الطبيعة الابتزازية للولايات المتحدة، والصين لن تقبل بذلك أبدا. إذا أصرت الولايات المتحدة على موقفها، ستناضل الصين حتى النهاية."