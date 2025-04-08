«كومبارس».. موقع عبري ينتقد تعامل نتنياهو مع ترامب في اللقاء الأخير

كتب- محمد جعفر:

عبَّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الإثنين، في المكتب البيضاوي، عن قوى العلاقة بينه وبين إسرائيل، قائلًا: أنا أكثر الأصدقاء قربًا لإسرائيل وأجرينا مناقشات رائعة بشأن غزة.

وبالرغم من ظاهر اللقاء والتصريحات التي أدلى بها كلًا من ترامب ونتنياهو والتي اتسمت بالود والتقارب، إلا أن وسائل الإعلام العبرية تناولت اللقاء بشكل مختلف وانتقدت تصرف رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تعامله مع القضايا التي طرحها الرئيس الأمريكي خلال اللقاء.

وكشف موقع "واللا" العبري، الثلاثاء، أن اللقاء الذي جمع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي كان من أكثر الاجتماعات توتراً بينهما.

وأشار الموقع إلى أن ترامب طرح عدد من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية الحساسة بالنسبة لإسرائيل، إلا أن نتنياهو لم يتمكن من التعامل معها بفعالية، ما جعله يبدو محرجًا وضعيفًا سياسيًا، وكان يبدو وكأنه مجرد "كومبارس" في العرض الذي قدمه ترامب.

وأشار التقرير إلى أن ترامب استحوذ على الحوار خلال اللقاء، حيث أجاب عن معظم الأسئلة التي وردت من الصحفيين، مما جعل نتنياهو يبدو وكأنه مجرد عنصر ديكوري، وعند سؤاله عن الرسوم الجمركية على المنتجات الإسرائيلية، رد ترامب بسخرية، مذكرًا بالمساعدات العسكرية التي تقدمها واشنطن لتل أبيب.

كما أفاد الموقع بأن نتنياهو، الذي كان متفائلًا خلال مؤتمر فبراير السابق، بدا هذه المرة محبطًا، خاصة بعد رفض ترامب الالتزام باتخاذ إجراءات هجومية ضد إيران في حال فشل المسار الدبلوماسي.