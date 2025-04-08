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ماكرون: قدّمنا مقترحات لترامب ليناقشها مع نتنياهو ونأمل التوصل لاتفاق بشأن غزة

05:52 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

ماكرون والسيسي والملك عبدالله

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وكالات

عبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى مدينة العريش المصرية، الثلاثاء، عن شكره لكل من ساهم في المساعدات الإنسانية المخصصة لغزة.

وأكد ماكرون، أن من المهم استمرار جهود الإغاثة ودعم المساعدات الموجهة إلى غزة، مشيرا إلى أنه يجب العمل على استئناف المساعدات الإنسانية لغزة و"شاهدنا رفض دخول جميع المساعدات منذ 2 مارس".

وشدد ماكرون، على ضرورة العمل على استئناف وقف إطلاق النار في غزة والعودة إلى مسار يسمح بحل سياسي، مضيفا "قدمنا مقترحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليناقشها مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونأمل التوصل لاتفاق استئناف المساعدات خلال الساعات المقبلة".

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