وزير الخارجية الإيراني: المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن ليست تكتيكًا لكنها خيار استراتيجي

وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن طهران ستجري مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة يوم السبت المقبل في سلطنة عمان.

وأكد عراقجي في مقال بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، استعداد طهران للانخراط بجدية في المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن خوض المفاوضات غير المباشرة ليس تكتيكا لكنه خيار استراتيجي.

وأوضح عراقجي، أن إيران تكونت لديها شكوك بشأن صدق النوايا وقد فاقم منها إصرار واشنطن على انتهاج سياسة الضغوط القصوى، مضيفا "من أجل إحراز تقدم في المفاوضات يتعين علينا أولا أن نتفق على استبعاد الخيار العسكري".

وأشار عراقجي، إلى أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تبدي جديتها بشأن انتهاج الدبلوماسية وتؤكد التزامها بأي اتفاق يتم التوصل إليه، مؤكدا أنه إذا تم إظهار الاحترام لنا فسترد طهران بالمثل.

ولفت وزير الخارجية الإيراني، إلى أن الاستعدادات العسكرية ترسل بإشارات مضادة وإيران تفضل الدبلوماسية وتعرف في الوقت ذاته كيف تدافع عن نفسها، مشيرا إلى أن طهران تسعى للسلام لكنها لن تقبل أبدا بالخضوع.

وأوضح عراقجي، أن الكرة الآن باتت في ملعب أمريكا "فقد أظهرنا لها الطريق إذا كانت ترغب في حل دبلوماسي حقيقي"، محذرا من أنه إذا اختارت الولايات المتحدة أن تفرض إرادتها عبر الضغوط فالشعب الإيراني سيرد بحسم على لغة القوة والتهديدات.