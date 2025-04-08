ماكرون يشيد بجهود مصر في استقبال المرضى والمصابين الفلسطينيين

وكالات

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، بالجهود المصرية لاستقبال الجرحى والمرضى الفلسطينيين.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة، استقبلت مصر عددا كبيرا من المصابين والجرحى الفلسطينيين داحل المستشفيات المصرية.

واستقبلت المستشفيات المصرية ما يزيد عن 1672 مصابا وجريحا منذ إعلان وقف إطلاق النار في غزة في يناير الماضي.

وتلعب مصر دورا محوريا على المستوى السياسي من خلال انخراطها في جهود الوساطة في مفاوضات وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى من الجانبين، فضلا عن دورها الإنساني من خلال حشد المساعدات الإنسانية والإغاثية التي يحتاجها الفلسطينيون.