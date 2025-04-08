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ماسك يهاجم مستشار ترامب بسبب الرسوم الجمركية: "أحمق"

05:23 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

إيلون ماسك

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(وكالات)

هاجم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، مستشار التجارة في البيت الأبيض بيتر نافارو، ووصفه بأنه "أحمق"، في إطار انتقاداته المتزايدة لسياسات نافارو التجارية.

وكان هذا الهجوم هو الثاني من نوعه في غضون يومين.

وفي وقت سابق، دافع نافارو عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلاً: "من المتوقع أن تصل السوق إلى أدنى مستوياتها قريبًا، ولكن بعد ذلك سنشهد انتعاشًا قويًا، حيث سيرتفع مؤشر داو جونز إلى 50 ألف نقطة".

وأضاف أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 سيحقق مكاسب كبيرة، وستشهد الأجور والأرباح تحسنًا ملحوظًا.

وفي تعليقه على تصريحات نافارو، نشر ماسك على منصة "إكس" ردًا على منشور لشخص يثني على مؤهلات نافارو: "شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة هارفارد لا تعني الكثير، بل هي أمر سيء".

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن إيلون ماسك، حاول إقناع دونالد ترامب بمراجعة الرسوم الجمركية الشاملة على الواردات في بداية هذا الأسبوع، لكنه لم ينجح في مسعاه.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن ماسك قدم نداءات شخصية إلى ترامب من أجل تغيير السياسة التي تسببت في اضطرابات في الأسواق وواجهت انتقادات واسعة من قادة الأعمال حول العالم.

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