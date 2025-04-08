مايكروسوفت تفصل ابتهال أبو أسعد بعد تنديدها بسياسات الاحتلال

كتبت- سلمى سمير:

أقالت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية ابتهال أبو أسعد العاملة لديها وذلك بعد مقاطعتها كلمة أحد المسؤولين وتعطيل فعاليات الاحتفال بمرور خمسين عامًا على تأسيس الشركة والتنديد بسياسات شركة "مايكروسوفت" في دعم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقًا لرسالة بريد إلكتروني اطلعت عليه صحيفة "ذا فيرج"، أبلغت مايكروسوفت إبتهال أبو أسعد بإنهاء عقد عملها بسبب "أفعال سوء سلوك".

وكانت أبو أسعد واحدة من المتظاهرين الذين قاطعوا فعالية الاحتفال بمرور خمسين عامًا على مايكروسوفت يوم الجمعة، حيث وصفت الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في الشركة، مصطفى سليمان، بأنه "تاجر حرب" وطالبت مايكروسوفت "بالتوقف عن استخدام الذكاء الاصطناعي للإبادة الجماعية في المنطقة".

وذكر البريد الإلكتروني الموجه إلى أبو أسعد: "لقد خلصت الشركة إلى أن سوء سلوكك كان يهدف إلى تحقيق شهرة وإحداث أكبر قدر من الدمار في هذا الحدث المرتقب بشدة". وأضاف: "من المقلق أيضًا أنكِ لم تعتذري للشركة، وفي الواقع لم تُظهري أي ندم على التأثير الذي تسببت به تصرفاتكِ".

وجاء في البريد الإلكتروني الموجه إلى إبتهال أبو أسعد: "في وقت سابق من اليوم، قمتِ بمقاطعة خطاب الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت مصطفى سليمان خلال فعالية الاحتفال بمرور خمسين عامًا على تأسيس الشركة في ريدموند، وذلك بالصراخ والإشارة بالسبابة على الرئيس التنفيذي أمام جمهور حي من الآلاف من الحضور، وبتوجيه اتهامات عدائية وغير مبررة وغير لائقة ضد الرئيس التنفيذي والشركة بشكل عام".

وأضاف البريد: "بينما ظل الرئيس التنفيذي هادئًا وحاول تهدئة الموقف، كانت تصرفاتكِ عدوانية لدرجة أن تدخل الأمن ورافقك خارج القاعة".