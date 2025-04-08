جماعة الحوثي تعتقل نائب رئيس جهاز المخابرات بتهمة تسريب إحداثيات مواقع تمركزها

وكالات

اعتقلت جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، اليوم الثلاثاء، نائب رئيس جهاز المخابرات عبدالقادر الشامي بتهمة تسريب إحداثيات مواقع تمركز الجماعة، وفق (العربية/الحدث).

وأعلنت مصادر يمنية، فجر اليوم الثلاثاء، مقتل القيادي في مخابرات جماعة الحوثي، العقيد عبدالناصر سرحان الكمالي، بغارة أمريكية استهدفت مواقع تابعة للجماعة.

ونفذ الطيران الأمريكي، فجر اليوم الثلاثاء، غارات عدة على مواقع تابعة للحوثيين في مدن والحديدة وحجة، واستهدفت إحداها مخازن أسلحة للحوثيين في منطقة "الجوبة" بمأرب.



وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" نقلًا عن مصدر عسكري قوله، إن العدوان الأمريكي شن، اليوم الثلاثاء، 5 غارات على منطقة الجفرة في مديرية حريب باليمن.



وتتصاعد حدة الغارات التي تشنها الولايات المتحدة على الحوثيين منذ 15 مارس الماضي، بهدف تقويض قدرات الجماعة العسكرية. وركزت الضربات على معقل الجماعة في صعدة.