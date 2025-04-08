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معاريف: انتقادات سياسية وأمنية حادة للعملية العسكرية بغزة

04:32 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

قصف غزة

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وكالات

ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن هناك انتقادات حادة داخل المنظومة الأمنية والسياسية بشأن إدارة عملية "العزة والسيف" في غزة، التي انطلقت قبل ثلاثة أسابيع.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول سياسي في إسرائيل قوله: "النتائج على الأرض لا تعكس مستوى الضغط الذي كنا نريد أن تشعر به حماس". وأضاف المسؤول أن "الضغط على حماس ليس بالمقدار الذي توقعناه، لذلك حماس لا تبدي مرونة في المفاوضات".

من جهة أخرى، أكد مسؤول أمني للصحيفة أن "كلما مرّ الوقت، نفقد القدرة على ممارسة الضغط المطلوب"، مشيرًا إلى أن "حماس تستغل الوقت للتعافي".

وأضاف المسؤول أن "وضع حماس اليوم مختلف تمامًا عما كان قبل 3 أسابيع"، متابعًا: "لا يوجد قتال هجومي فعلي في غزة الآن، والضغط على حماس بالكاد موجود ويتلاشى".

وتعكس هذه الانتقادات تصاعد القلق داخل الأجهزة الأمنية والسياسية الإسرائيلية بشأن فعالية العملية العسكرية الحالية في غزة، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى مراجعة الاستراتيجية المتبعة في التعامل مع حركة حماس.

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