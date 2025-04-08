كوريا الجنوبية: لن نتحدى الرسوم الأمريكية ونريد التفاوض مع ترامب

وكالات

أكد القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، هان دوك سو، بان بلاده لن تعمل بالاشتراك مع الصين واليابان على تحدي الرسوم الأمريكية، مضيفًا "ونريد التفاوض بشأنها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".



ومن جانبه، قال ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه أجرى اتصالًا "رائعًا" مع دوك سو، مضيفًا "ناقشنا فيه سداد تكاليف الحماية التي يوفرها الجيش الأمريكي لكوريا الجنوبية".



و كتب ترامب، اليوم على منصة "تروث سوشيال" التي يملكها: "أجريت مكالمة رائعة مع الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية. ناقشنا فائضهم الكبير وغير المستدام، والرسوم الجمركية، وبناء السفن، والشراء الكبير للغاز الطبيعي المسال الأمريكي، والمشروع المشترك في خط أنابيب ألاسكا، والدفع مقابل الحماية العسكرية الكبيرة التي نقدمها لكوريا الجنوبية.”



وتابع الرئيس الأمريكي: "لقد بدأوا (كوريا الجنوبية) دفع المدفوعات العسكرية خلال ولايتي الأولى، مليارات الدولارات، لكن جو بايدن، ولأسباب غير معروفة، أنهى الصفقة. كانت صدمة للجميع! على أي حال، لدينا الآن آفاق كبيرة لصفقة عظيمة تفيد البلدين. فريقهم الرفيع في طريقه إلى الولايات المتحدة، والأمور تسير بشكل جيد".



وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كلمة ألقاها بالبيت الأبيض يوم الأربعاء الماضي في ما وصفه بـ"يوم التحرير"، فرض تعريفات جمركية متبادلة على دول عدة بنسب مختلفة، من بينها كوريا الجنوبية بنسبة 25%، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ غدًا الأربعاء.