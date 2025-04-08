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أوكرانيا تعتقل مواطنين صينيين يقاتلان في صفوف الجيش الروسي

04:23 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

فولوديمير زيلينسكي

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وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إنه تم القبض على مواطنين صينيين كانا يقاتلان في صفوف الجيش الروسي في منطقة دونيتسك، مضيفًا "لدينا وثائق المعتقلَين، وبطاقاتهما المصرفية، وبياناتهما الشخصية".


وأوضح زيلينسكي، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن شريط فيديو قصيرًا لأحد الموقوفَين، أنه وجه وزير الخارجية الأوكراني بالتواصل فورًا مع المسؤولين الصينيين لتوضيح موقفهم بعد القبض على اثنين من مواطنيها يقاتلون مع الجيش الروسي.


وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، اليوم الثلاثاء، أنها استعادت السيطرة على منطقة جويفو بكورسك الروسية، مضيفة في بيان أن "القوات الروسية تواصل تدمير تشكيلات الجيش الأوكراني في منطقة كورسك".

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