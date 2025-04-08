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ترامب: بحثت مع القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية سداد تكاليف الحماية التي نوفرها لبلاده

04:10 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات


قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه أجرى اتصالًا "رائعًا" مع القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، هان دوك سو، مضيفًا "ناقشنا فيه سداد تكاليف الحماية التي يوفرها الجيش الأمريكي لكوريا الجنوبية".


و كتب ترامب، اليوم على منصة "تروث سوشيال" التي يملكها: "أجريت مكالمة رائعة مع الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية. ناقشنا فائضهم الكبير وغير المستدام، والرسوم الجمركية، وبناء السفن، والشراء الكبير للغاز الطبيعي المسال الأمريكي، والمشروع المشترك في خط أنابيب ألاسكا، والدفع مقابل الحماية العسكرية الكبيرة التي نقدمها لكوريا الجنوبية.”


وتابع الرئيس الأمريكي: "لقد بدأوا (كوريا الجنوبية) دفع المدفوعات العسكرية خلال ولايتي الأولى، مليارات الدولارات، لكن جو بايدن، ولأسباب غير معروفة، أنهى الصفقة. كانت صدمة للجميع! على أي حال، لدينا الآن آفاق كبيرة لصفقة عظيمة تفيد البلدين. فريقهم الرفيع في طريقه إلى الولايات المتحدة، والأمور تسير بشكل جيد".

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دونالد ترامب كوريا الجنوبية هان دوك سو
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