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أردوغان يقاضي زعيم المعارضة بتهمة "إهانة الرئيس"

03:58 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

أردوغان

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وكالات

رفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية ضد أوزغور أوزيل، زعيم المعارضة ورئيس حزب "الشعب الجمهوري"، بتهمة "إهانة الرئيس".

وقال أردوغان، الثلاثاء، إن أوزيل يحاول عرقلة التحقيق في الفساد مع رئيس بلدية إسطنبول المسجون، أكرم إمام أوغلو، "وسنحقق العدالة".

وأوضح أردوغان، أن الأحداث الأخيرة تؤكد أن حزب "الشعب الجمهوري" لم يغير قناعاته ولا يزال ينظر للشعب بتكبر ويرفض الديمقراطية،

ومن جانبه، قال حسين أيدين، محامي أردوغان في تغريدة على منصة "إكس"، "قدمت شكوى جنائية إلى النيابة العامة في أنقرة ضد زعيم حزب الشعب الجمهوري، بعد اتهامه لرئيس الجمهورية بأنه عضو في مجلس عسكري"، موضحًا أنه طالب في الدعوى بتعويضات غير مادية ضد أوزيل قدرها 500 ألف ليرة تركية.

وكان أوزيل، قد قال يوم الأحد خلال مؤتمر استثنائي لحزبه المعارض، إن "تركيا يحكمها مجلس عسكري يخاف من الانتخابات، ويخاف من معارضيه، ويخاف من الأمة".

وندد أوزيل بسجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، والمنافس الرئيسي للرئيس أردوغان، مشيرًا إلى أن أردوغان "رئيس مجلس عسكري يستهدف مَن يحظون بدعم الشعب ومَن يمكن أن يصبحوا منافسيه".

وبعد إلقاء القبض على إمام أوغلو، نظم حزب الشعب المعارض تجمعات حاشدة أمام مبنى بلدية إسطنبول كما نظم مظاهرة كبيرة في منطقة مالتيبي بالمدينة مطلع الأسبوع الماضي.

وبدأت الاحتجاجات في 19 مارس الماضي، عندما ألقت السلطات التركية القبض على رئيس بلدية اسطنبول إمام أوغلو بتهم تتعلق بالفساد ودعم الإرهاب.

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أردوغان زعيم المعارضة إهانة الرئيس أوزغور أوزيل
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