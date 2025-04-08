(وكالات)

أُصيب مدنيان، اليوم الثلاثاء، جراء إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف الأهالي في بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان، وفقًا لما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ميس الجبل الحكومي لتلقي العلاج، حيث أكدت المصادر الطبية أن حالتهما مستقرة.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، ألقت طائرة مُسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي قنبلة باتجاه صيادي الأسماك في بلدة الناقورة الساحلية، جنوب البلاد.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية شبه اليومية على مناطق متفرقة من جنوب وشرق لبنان، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي.

كما تستمر قوات الاحتلال في التمركز داخل عدد من النقاط الحدودية داخل الأراضي اللبنانية، مع تسجيل حوادث متكررة لإطلاق النار تجاه المواطنين في تلك المناطق.إصابة شخصين برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة ميس الجبل جنوب لبنان.