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وزيرا خارجية الجزائر وإيران يبحثان تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط

03:53 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

أحمد عطاف

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الجزائر - (د ب أ)

بحث وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء ، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر، تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط .

ووفق بيان للخارجية الجزائرية، أجرى عطاف مُحادثات على انفراد مع نظيره الإيراني أعقبتها جلسة عمل مُوسعة شارك فيها أعضاء وفدي البلدين.

وسمحت المحادثات بين الطرفين باستعراض مُختلف جوانب وأبعاد العلاقات التي تجمع بين الجزائر وإيران وبحث السُبل الكفيلة بتقويتها وتعزيزها.

وأوضح البيان أنه " تم التطرق بإسهاب إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة وإلى المستجدات الخطيرة التي تشهدها القضية بصفة خاصة، لاسيما في ظل تواصل العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة".

ومن المرجح أن يستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عراقجي في وقت لاحق اليوم.

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أحمد عطاف الجزائر إيران الشرق الأوسط عباس عراقجي
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