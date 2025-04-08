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حماس: ما يجري في غزة انتقام وحشي من المدنيين

03:50 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

حركة حماس

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وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن ما يجري في غزة ليس ضغطًا عسكريًا، بل انتقام وحشي من المدنيين.

وشددت حماس، على أنه على دول العالم تحميل مسؤوليتها في وقف انتقام إسرائيل من المدنيين، مؤكدة أن زيادة وتيرة العدوان لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني، وإنما ترفع منسوب التحدي والإصرار على التصدي للعدوان.

وتابعت: "سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتقام من الأطفال والنساء ليست خطة لتحقيق انتصار مزعوم، بل وصفة لفشل محتوم".

وأكدت حماس، أن التصعيد العسكري لن يُعيد الأسرى أحياء، وإنما يهدد حياتهم ويقتلهم، ولا سبيل لاستعادتهم إلا عبر التفاوض.

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حركة حماس غزة إسرائيل
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