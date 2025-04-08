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رويترز: وزير الخارجية السعودي يصل الولايات المتحدة الأمريكية

03:33 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود

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(وكالات)

وصل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الثلاثاء، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك وفق ما أفاد به مصدر رسمي لوكالة أنباء "رويترز".

ولم تعلق وكالة الأنباء السعودية "واس" على الزيارة حتى الآن، كما لم ترد تفاصيل إضافية بشأن أهداف الزيارة.

وجاءت زيارة وزير الخارجية السعودي، بعد انتهاء زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن حيث التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وعقد ترامب ونتنياهو، مساء أمس الاثنين، اجتماعًا في المكتب البيضاوي حين أعلن ترامب عن بدء مفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي في سلطنة عمان السبت المقبل.

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الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الولايات المتحدة الأمريكية وزير الخارجية السعودي
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