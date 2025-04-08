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الجيش السوداني يعلن إحباط تحركات لقوات الدعم السريع جنوب وشرق الفاشر

03:23 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

الجيش السوداني

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(وكالات)

أعلن الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، أنه تمكن من التصدي لقوة تابعة للدعم السريع كانت تتحرك من جنوب شرق مدينة الفاشر غربي السودان، قائلًا إنه كبدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وفي بيان ، أوضح الجيش أنه استهدف بالمدفعية قوة أخرى حاولت التسلل من الجهة الشمالية للمدينة، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الدعم السريع.

واتهم الجيش السوداني، قوات الدعم السريع بشن قصف مدفعي ليلي طال أحياءً سكنية بمدينة الفاشر، أسفر عن مقتل 7 مدنيين وإصابة 4 آخرين، وسط تصاعد حدة المعارك في دارفور الغربية.

وتشهد مدينة الفاشر توترًا ميدانيًا متصاعدًا منذ أسابيع في ظل اشتباكات متكررة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وسط تحذيرات من تدهور الوضع الإنساني في المدينة المحاصرة.

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الجيش السوداني قوات الدعم السريع السودان
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