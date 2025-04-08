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رويترز: الدوما يقر معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران

02:36 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

روسيا وإيران

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وكالات

أفادت وكالة "رويترز"، بأن مجلس الدوما الروسي (مجلس النواب) يقر معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، اليوم الثلاثاء.


ونقلت وكالة "تاس" عن نائب وزير الخارجية الروسي، أليكسييفيتش ريابكوف، أن روسيا والصين وإيران تدرس سيناريوهات ما بعد الاتفاق النووي في مشاورات تُعقد بموسكو.


وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، الاثنين، أن موسكو تستضيف مشاورات عاجلة بين روسيا والصين وإيران بشأن القضية النووية الإيرانية.


وكان رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، قد أعلن أمس الاثنين، أن المجلس سينظر في التصديق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران في جلسة عامة يوم الثلاثاء 8 أبريل.

وفي وقتٍ سابق، ذكر فولودين، أن الاتفاقية التي وقعها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني مسعود بزشكيان ستعزز العلاقات بين البلدين سواء من حيث التعاون الثنائي أو تنسيق الإجراءات بشأن القضايا الدولية.


وقال إن "الوثيقة تولي اهتمامًا خاصًا لتعزيز التعاون البرلماني الدولي، بما في ذلك في إطار المنظمات البرلمانية الدولية ولجنة التعاون بين مجلس الدوما ومجلس الشورى الإسلامي في إيران".


وفي 17 يناير الماضي، وقع بوتين وبزشكيان في العاصمة الروسية موسكو، على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، التي تهدف إلى استبدال الاتفاقية الحالية التي تم توقيعها في عام 2001 حول أسس العلاقات ومبادئ التعاون بين روسيا وإيران.

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