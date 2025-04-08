مسؤول روسي: لا يجب أن تقدم موسكو دعمًا عسكريًا لإيران في حالة أي هجوم أمريكي

وكالات

ذكرت وكالة "ريا نوفوستي" نقلًا عن نائب وزير الخارجية الروسي، أليكسييفيتش ريابكوف، قوله إن موسكو يجب ألا تقدم دعمًا عسكريًا لإيران في حالة أي هجوم أمريكي ولكنها ستتخذ جميع التدابير لحل حالة الصراع.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة ستجري محادثات مباشرة مع إيران بشأن برنامجها النووي، وحذر طهران من أنها ستكون "في خطر كبير" إذا فشلت المحادثات.



وشدد ترامب، في تصريحات للصحفيين بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بواشنطن، على أن طهران لا يمكن أن تحصل على أسلحة نووية.



وفي الآونة الأخيرة، اشتدت حدة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، عقب التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي "بعمليات قصف وفرض رسومًا جمركية ثانوية علي إيران إذا لم تتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي".

ومن جانبه، أعلن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي وضع الجيش في حالة تأهب قصوى، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني، يوم الأحد الماضي، محذرًا من أن أي اعتداء على بلاده "ستكون له عواقب وخيمة".