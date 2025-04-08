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بعد فرضها.. ترامب يشارك في مفاوضات الرسوم الجمركية المقررة

02:14 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

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(وكالات)

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيشارك في مفاوضات تتعلق الرسوم الجمركية المقررة.

وصرح بيسنت، أنه إذا كانت هناك مقترحات مقبولة من الأطراف الأخرى، فسيتم التوصل إلى صفقات بشأن الرسوم المفروضة على تلك الدول.

وأضاف الوزير أن التصعيد الصيني بفرض رسوم مضادة كان "خطأ كبيرًا"، مشيرًا إلى أن الهدف من التفاوض على الرسوم الجمركية ليس ناتجًا عن تقلبات السوق، بل هو استجابة لرغبات عشرات الدول.

وأكد بيسنت، أيضًا أن "كل الخيارات مطروحة" فيما يتعلق بالرسوم المفروضة على أوروبا، ما يفتح المجال لمزيد من المناقشات والاحتمالات في هذا المجال.

وكان وزير الخزانة الأمريكي، قد قال إنه ما بين 50 إلى 70 دولة تواصلت مع الإدارة الأمريكية من أجل التفاوض بشأن الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلن عنها الأسبوع الماضي.

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سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي الرسوم الجمركية
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