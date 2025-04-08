أردوغان: على إسرائيل وقف جرائمها في غزة

وكالات

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، على أنه يجب على إسرائيل وقف جرائمها في قطاع غزة والعودة إلى وقف إطلاق النار.

وقال أردوغان: "سنبقى دائمًا إلى جانب أهلنا في غزة وسوريا ولبنان"، مؤكدًا أن إسرائيل لن تتحقق أهدافها المتعلقة برسم خريطة المنطقة من جديد.

وتابع الرئيس التركي: "رأينا تعرض أهل غزة للقصف والاستهداف بمن فيهم رجال الإسعاف والدفاع المدني، كما شاهدنا بأعيننا إطلاق النار على عربات إسعاف وهي تنقل الجرحى في غزة".

وأضاف أردوغان، أن جرائم حرب تُرتكب في غزة من قِبل عصابات لا تعرف الرحمة،موضحًا "سنبحث قضية غزة خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي المقبل".

واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي في 18 مارس الماضي، حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 1391 شخصًا وإصابة 3434 آخرين حتى أمس الاثنين، لترتفع حصيلة ضحايا العدوان إلى أكثر من 50 ألف شهيدًا و115 ألف مصابًا منذ أكتوبر 2023.