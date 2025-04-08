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الخارجية الأمريكية: لا يمكن لحماس الاستمرار في لعب أي دور بغزة

02:00 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

وزارة الخارجية الأمريكية

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وكالات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية لقناة "فوكس نيوز"، إنه "يجب إطلاق سراح الأسرى، ولا يمكن لحركة حماس الاستمرار في لعب أي دور أو الوجود في قطاع غزة".

وترى الخارجية الأمريكية، أن إسرائيل تدافع عن نفسها، مشيرة إلى أن واشنطن تواصل الضغط والمطالبة بإطلاق سراح الأسرى.

وتابعت: "لا يمكن تحقيق أي شيء في غزة حتى يتوقف القتال ويطلق سراح الأسرى".

وفي وقتٍ سابق، أعربت حماس أكثر من مرة عن استعدادها للتخلي عن السلطة في غزة بمجرد انتهاء الحرب، لكنها استبعدت بشكل قاطع إلقاء سلاحها. إذ قال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع: إن أي ترتيبات بشأن إدارة غزة وتحظى بالتوافق جاهزون لها ولسنا معنيين بأن نكون جزءا منها.

وفي 18 مارس الماضي، خرقت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي دخل حيز النفاذ في يناير الماضي، من خلال استئناف الحرب في القطاع، ما أسفر عن استشهاد 1391 شخصًا وإصابة 3434 آخرين حتى أمس الاثنين، لترتفع حصيلة ضحايا العدوان إلى أكثر من 50 ألف شهيدًا و115 ألف مصابًا منذ أكتوبر 2023.

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الخارجية الأمريكية حركة حماس غزة
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