بعد لقاء ترامب.. نتنياهو: العلاقات مع أمريكا أقوى من أي وقت مضى

(وكالات)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة هي "صداقة قوية"، مشيرًا إلى أنها "أصبحت أقوى من أي وقت مضى".

وشارك نتنياهو عبر حسابه على منصة "إكس" صورة تجمعه مع جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد لقائهما في بلير هاوس، وكتب: "تشرفت بلقاء نائب الرئيس فانس مساء أمس".

ووصف نتنياهو فانس بأنه "صديق عزيز لشعب إسرائيل"، مؤكدًا أن "الصداقة الحقيقية تظهر في الأوقات الصعبة، وهذه العلاقة بيننا أصبحت أقوى من أي وقت مضى".

من جهته، نشر فانس صورة مع نتنياهو عبر حسابه على "إكس"، قائلاً: "لقد عقدتُ أنا والرئيس ترامب اجتماعًا مثمرًا مع رئيس الوزراء نتنياهو اليوم. إسرائيل تعد حليفًا مهمًا للولايات المتحدة، وأنا متحمس للاستمرار في تعزيز هذه العلاقة".

ويعد بنيامين نتنياهو هو أول زعيم غربي يلتقي نتنياهو بعد أزمة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على مختلف دول العالم في مقدمتها الصين وحتى إسرائيل.