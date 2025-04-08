بعد الحرب على غزة.. 1700 مليونير غادروا إسرائيل خلال عام

(وكالات)

غادر أكثر من 1700 مليونير إسرائيل خلال عام 2024 وبعد بداية الحرب على قطاع غزة، وذلك وفقًا لبيانات صادرة عن مكاتب متخصصة في الهجرة العالمية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، استنادًا إلى أبحاث قامت بها شركة "Henley & Partners" المتخصصة في شؤون الهجرة بالتعاون مع "New World Wealth"، أن هذا الرقم يعكس تراجعًا ملحوظًا في أعداد الأثرياء في البلاد.

وبحسب البيانات، فقد شهدت مدينتا تل أبيب وهيرتسليا انخفاضًا في عدد المليونيرات المقيمين من 24.300 في عام 2023 إلى 22.600 في العام الماضي.

كما تراجع عدد الأفراد الذين تزيد ثرواتهم عن 100 مليون شيكل، حيث انخفض العدد من 82 شخصًا في عام 2023 إلى 76 شخصًا في العام 2024.

إلى جانب ذلك، أظهرت البيانات تباطؤًا في وتيرة نمو أعداد المليونيرات في إسرائيل، حيث سجل معدل النمو بين عامي 2013 و2024 حوالي 45%، بينما انخفض هذا المعدل ليصل إلى نحو 25% بين عامي 2014 و2024.

ورغم عدم ذكر الصحيفة أسباب مغادرة هؤلاء الأثرياء، فإن تقارير إعلامية عبرية في الأشهر الأخيرة تحدثت عن مغادرة العديد من الإسرائيليين بسبب تداعيات الحرب على غزة والأعباء الاقتصادية والأمنية المترتبة عليها.