"رؤية جريئة".. ماذا قال دونالد ترامب عن غزة خلال لقائه نتنياهو؟

كتبت- سلمى سمير:

خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض مساء أمس الاثنين، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته في أن تنتهي الحرب الدائرة في قطاع غزة قريبًا، قائلًا إنه يعتقد أن السلام قد يكون في "مستقبل غير بعيد".

كما أعرب ترامب عن استغرابه من قرار إسرائيل بالانسحاب من غزة سابقًا، قائلًا: "غزة موقع استراتيجي رائع، لكنه غير صالح للسكن"، مضيفًا أنه يمكن للولايات المتحدة أن تتولى السيطرة على القطاع وتملكه، مع إمكانية نقل الفلسطينيين إلى دول أخرى.

وفي هذا الصدد، قال ترامب: "إذا تم نقل الفلسطينيين إلى دول مستعدة لاستقبالهم، يمكن إنشاء ما أسماه "منطقة الحرية" حيث لن يتعرض الناس للقتل يوميا" وهو ما رد عليه نتنياهو بأنه يوجد محادثات وصفها بـ "المثمرة" مع دول أخرى قال إن لديها رغبة في استقبال الفلسطينيين من غزة ولكن دون الكشف عن أسماء تلك الدول.

وبخصوص إصراره على إنهاء الحرب، أشار الرئيس الأمريكي إلى أن "العملية ستستغرق وقتًا" ولكنه متفائل أن السلام سيعم قريبًا.

وفي رده على سؤال بشأن تحقيق وعده الانتخابي بإنهاء النزاع في غزة، قال ترامب: "أود أن أرى الحرب تتوقف، وأعتقد أن ذلك سيحدث في مرحلة ما، وليس في المستقبل البعيد". كما أضاف أن العمل جارٍ على تحرير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لكنه وصف عملية الإفراج عنهم بأنها "طويلة ومعقدة".

وفي هذا السياق، كشف نتنياهو عن أن المحادثات بينه وبين ترامب شملت أيضًا "رؤية الرئيس الجريئة لمستقبل غزة" حسب تعبيره، التي كان قد طرحها ترامب في وقت سابق، والمتعلقة بسيطرة الولايات المتحدة على القطاع. وقال ترامب إن وجود "قوة سلام مثل الولايات المتحدة" في غزة سيكون خطوة جيدة،